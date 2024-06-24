Меликов сообщил об уничтожении шестерых боевиков в Махачкале и Дербенте

Дагестанские силовики ликвидировали шестерых бандитов в рамках контртеррористической операции. К настоящему моменту активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, объявил глава республики Сергей Меликов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии