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Царьград

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В Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с туристов уже с 1 апреля 2024

В Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с туристов уже с 1 апреля 2024

Ставка курортного сбора для туристов в Санкт-Петербурге составит 100 рублей.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил о том, что с 1 апреля начинает действовать ставка курортного сбора в размере 100 рублей.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Значит будем снимать не гостиницу,а частную квартиру!
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