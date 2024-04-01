В Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с туристов уже с 1 апреля 2024

Ставка курортного сбора для туристов в Санкт-Петербурге составит 100 рублей.Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил о том, что с 1 апреля начинает действовать ставка курортного сбора в размере 100 рублей.