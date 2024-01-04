В Белом доме заявили о неспособности передать Киеву новую военную помощь

Кирби: переданная Киеву помощь 27 декабря может стать последней из-за Конгресса Пакет военной помощи, переданный Киеву 27 декабря, стал последним, который США способны выделить без согласования Конгрессом дополнительных средств.
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