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Трогательно: Мария Шарапова поделилась моментами семейного счастья

Трогательно: Мария Шарапова поделилась моментами семейного счастья

37-летняя Мария Шарапова показала возлюбленного Александра Гилкса и двухлетнего сына Теодора. Теннисистка Мария Шарапова вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав свежее фото, на котором запечатлены её супруг Александр Гилкс и их двухлетний сын Теодор.

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