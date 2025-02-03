Трогательно: Мария Шарапова поделилась моментами семейного счастья

37-летняя Мария Шарапова показала возлюбленного Александра Гилкса и двухлетнего сына Теодора. Теннисистка Мария Шарапова вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав свежее фото, на котором запечатлены её супруг Александр Гилкс и их двухлетний сын Теодор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии