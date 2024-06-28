МО РФ поручено принять меры по беспилотникам НАТО над Чёрным морем

Минобороны России в своём сегодняшнем заявлении сообщает, что министр обороны РФ Белоусов поручил Генштабу РФ разработать и принять меры против американских и НАТОвских разведывательных беспилотников над акваторией Чёрного моря, которые осуществляют наведение и координацию американских ракет, которыми ВСУ атакуют Крым.