Захарова назвала «театром абсурда» приглашение Зеленским глав ЕС в Киев 9 мая

Предложение Владимира Зеленского европейским лидерам приехать в Киев 9 мая в качестве «противовеса» параду Победы в Москве является проявлением «театра абсурда», отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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