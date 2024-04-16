Опубликован список из 5 кроссоверов, от которых лучше держаться подальше

Кроссоверы в определенный момент времени стали одними из самых популярных автомобилей на планете. Такие машины покупают за их высокий клиренс, удобство нахождения за рулем, а также безопасность (благодаря высоко расположенному центру тяжести).
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