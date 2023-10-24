Почти 60% опрошенных россиян раздражаются от рекламы

Около 59% опрошенных россиян заявили, что испытывают к рекламе только раздражение. Кроме того, почти 58% респондентов сообщили, что рекламные объявления не стимулируют их совершить покупку, согласно данным опроса SuperJob.
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