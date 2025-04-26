Gitcoin предпринимает смелые шаги, чтобы сосредоточиться на грантах

Gitcoin, известный своей ролью в содействии государственному финансированию в пространстве Ethereum, объявил о крупных организационных изменениях, закрыв свой основной филиал по разработке программного обеспечения, Gitcoin Labs.
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