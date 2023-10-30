ЦБ предупреждает о волатильности некоторых акций из-за «переезда» компаний в РФ

Банк России видит существенную разницу между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках: величина дисконта порой достигает 50% при заключении внебиржевых сделок, говорится в сообщении регулятора.
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