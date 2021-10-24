Происшествия

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В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве девушки

В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве девушки

Вчера днем в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело  девушки с явными признаками насильственной смерти.

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