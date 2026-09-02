Как заводили машины зимой в СССР: кипяток, эфир и свечи

Сегодня завести машину зимой проще простого: нажал кнопку на брелоке из дома — и садишься в уже теплый салон.
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Так машины заводили нге в Советском Союзе, а сорок-пятьдесят лет назад во всём мире. Лишь бы Советский Союз обосрать...
Время идёт и техника не стоит на месте каждый день новое ! Скоро бензиновый двигатель будут смотреть в музее ! ДА это наше прошлое и мы не стоим на месте !
даааа продукт савейскага автопрома - это моделист конструктор... со дна покупки и до полного сгниения ..