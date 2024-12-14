14 декабря в Рязани на десяти улицах снизили подачу холодной воды

14 декабря с 11:00 в Рязани снизили давление холодной воды в трех микрорайонах. Это связано с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции подача воды 14 декабря с 11:00 в Рязани снизили давление холодной воды в трёх микрорайонах.