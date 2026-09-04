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Происшествия

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Главе СК России представят доклад о расследовании обстоятельств смерти пациентки в медицинском учреждении Челябинской области

Главе СК России представят доклад о расследовании обстоятельств смерти пациентки в медицинском учреждении Челябинской области

 В средствах массовой информации размещен материал, в котором сообщается о смерти 73-летней жительницы города Магнитогорска в результате некачественного оказания медицинской помощи.

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