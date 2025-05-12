Вот это поворот! Инсайдеры: Трамп встал на сторону Украины — грядет жесткий сценарий завершения СВО

Автор: Иван Смирнов Президент США Дональд Трамп встал на сторону Украины, грядет жесткий сценарий завершения спецоперации, сообщили инсайдеры.
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