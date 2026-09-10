Усть-Каменскида РФ Герое Гыймрановка һәм башка һәлак булган очучыларга һәйкәл ачтылар

Каменск-Уральскида махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган армия авиациясенең 17 нче гвардия бригадасы сугышчыларына һәйкәл ачылды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым