В сети появляются новые доказательства слухов о беременности Мари Краймбрери от Давы

На днях мы писали, что поклонники пары Мари Краймбрери и Давы заподозрили их в скором пополнении. Пока все догадки общества остаются на фоне слухов, ведь ни вокалистка, ни артист никак не комментируют свою личную жизнь.
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