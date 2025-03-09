Российские ученые разработали модель для прогнозирования развития рака

Разработка соответствует с реальными клиническими данными Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили новый подход, благодаря которому можно прогнозировать развитие раковых опухолей, пишет "Газета.
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