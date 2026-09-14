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Приморье вынуждено само поддерживать пострадавших продавцов Wildberries

Приморье вынуждено само поддерживать пострадавших продавцов Wildberries

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ФедералПресс. Власти Приморского края взяли на себя поддержку предпринимателей, потерявших товары в результате происшествий на складах Wildberries, – региону пришлось самостоятельно разработать пакет мер помощи, включающий льготное финансирование, юридическое сопровождение и содействие в поиске новых каналов сбыта.

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