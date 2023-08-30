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Красноярские ученые создали биоразлагаемый за 7 месяцев аналог полистирола

Красноярские ученые создали биоразлагаемый за 7 месяцев аналог полистирола

Новый быстро разлагаемый в почве пластик на основе полистирола и альфа-ангеликалактона разработали ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» (КНЦ СО РАН) и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.

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