Красноярские ученые создали биоразлагаемый за 7 месяцев аналог полистирола

Новый быстро разлагаемый в почве пластик на основе полистирола и альфа-ангеликалактона разработали ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» (КНЦ СО РАН) и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.