Рогов сообщил о переброске украинских нацбатов к Белгородской области

Продолжающуюся переброску украинских войск на приграничные с Белгородской областью территории Украины отметил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 7 августа сообщает РИА Новости.
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