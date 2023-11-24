РИА Новости: на херсонском направлении ВС РФ все чаще встречает вооружение НАТО

Командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор" сообщил, что российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится сталкиваться с оружием, поставляемым Украине странами НАТО.
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