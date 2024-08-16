Дети участников СВО осваивают разные профессии на стажировках в Москве

В Москве дети участников СВО смогли попробовать себя в востребованных профессиях на стажировках в рамках профориентационной программы «Лето в новом формате», реализуемой столичной службой занятости, сообщает портал mos.
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