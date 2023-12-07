7 братчан стали победителями третьего областного конкурса «Моя карьера»

Семеро братчан вошли в «золотую сотню» победителей третьего областного конкурса «Моя карьера». Целью конкурса, организованного министерством по молодежной политике Иркутской области в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование», является формирование кадрового резерва из числа выпускников, студентов и молодых специалистов Иркутской области, а также выстраивание системы наставничества и формирование гибких навыков, которые могут помочь в самореализации участников.