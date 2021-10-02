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“Старушка какая-то, под стать мужу”, – новый образ жены Петросяна развеселил подписчиков

“Старушка какая-то, под стать мужу”, – новый образ жены Петросяна развеселил подписчиков

Молодая жена Петросяна не перестаёт удивлять подписчиков своим стилем. Не секрет, что Татьяна Брухунова не экономит на одежде и является «охотницей за брендами», но её неординарные ансамбли порой вызывают оторопь и неоднозначную реакцию в обществе.

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