“Старушка какая-то, под стать мужу”, – новый образ жены Петросяна развеселил подписчиков

Молодая жена Петросяна не перестаёт удивлять подписчиков своим стилем. Не секрет, что Татьяна Брухунова не экономит на одежде и является «охотницей за брендами», но её неординарные ансамбли порой вызывают оторопь и неоднозначную реакцию в обществе.
Молодая жена Петросяна не перестаёт удивлять подписчиков своим стилем. Не секрет, что Татьяна Брухунова не экономит на одежде и является «охотницей за брендами», но её неординарные ансамбли порой вызывают оторопь и неоднозначную реакцию в обществе.
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