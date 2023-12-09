Тысячи израильтян в ходе митинга потребовали отпустить заложников в Газе

В Тель-Авиве в субботу, 9 декабря, тысячи израильских граждан вышли на митинг, чтобы потребовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжения переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС по оставшимся заложникам в секторе Газа.
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