Тысячи израильтян в ходе митинга потребовали отпустить заложников в Газе

В Тель-Авиве в субботу, 9 декабря, тысячи израильских граждан вышли на митинг, чтобы потребовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжения переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС по оставшимся заложникам в секторе Газа.