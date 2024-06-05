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Прокуратура: буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море в Красноярском крае

Прокуратура: буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море в Красноярском крае

В акватории Енисейского залива Карского моря из-за сжатия льда опрокинулся буксир «Байкал». Восемь человек эвакуировали, одного объявили пропавшим без вести, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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