Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Кажется, Арабский мир стал просыпаться. В своём выступлении перед элитой Арабского Востока наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 30 лет Арабский мир будет ассоциироваться с культурой, комфортом и богатой жизнью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии