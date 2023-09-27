Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владимир Михальков
    Я между прочим коренной москвич могу и встретиться ежели ты в чём то сомневаешься там и поглядим кто есть кто! У меня...ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ?!
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"Красная карточка системе", - Москалькова осудила нарушение прав заключенного Никиты Журавеля

"Красная карточка системе", - Москалькова осудила нарушение прав заключенного Никиты Журавеля

Politiki.net Уверен, все помнят инцидент с сложением Корана, тогда 19-ти летний великовозрастный оболтус, уроженец Украины Никита Журавель посчитал уместным сжечь Коран напротив мечети и снять свой омерзительный поступок на видео.

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Комментарии
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Наталья Колос
за 10 тысяч продать Родину ,ему повезло. что он остался жив
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17 час.
Владимир Михальков
Ну да по глазам дитя не разумное а по х-ю разбойник! Кулаками махать научился Гайдар в 16 лет уже полком командовал!
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17 час.
Леонид
Правильно осудила.
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9 час.

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