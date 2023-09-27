"Красная карточка системе", - Москалькова осудила нарушение прав заключенного Никиты Журавеля

Politiki.net Уверен, все помнят инцидент с сложением Корана, тогда 19-ти летний великовозрастный оболтус, уроженец Украины Никита Журавель посчитал уместным сжечь Коран напротив мечети и снять свой омерзительный поступок на видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии