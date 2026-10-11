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Алиса Кожикина: почему после победы в «Голос. Дети» она рассталась с Фадеевым и как живёт теперь

Алиса Кожикина: почему после победы в «Голос. Дети» она рассталась с Фадеевым и как живёт теперь

Когда Алиса Кожикина победила в первом сезоне «Голос. Дети», казалось, что впереди у неё только гастроли, новые песни и сцена.

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