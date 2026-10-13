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Царьград

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«Просто завис и упал»: под Добропольем четыре дрона ВСУ не смогли догнать «Ниву»

«Просто завис и упал»: под Добропольем четыре дрона ВСУ не смогли догнать «Ниву»

Четыре FPV-дрона против «Нивы»: под Добропольем атака ВСУ провалилась.Российская «Нива» под Добропольем в ДНР уцелела после атаки четырёх беспилотников ВСУ.

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