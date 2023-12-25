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Рособрнадзор не решал вопрос применения калькулятора на ЕГЭ по математике

Рособрнадзор не решал вопрос применения калькулятора на ЕГЭ по математике

Непрограммируемый калькулятор допускается использовать на основном государственном экзамене (ОГЭ), однако вопрос применения его на едином государственном экзамене (ЕГЭ) не обсуждался, сообщил в интервью ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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