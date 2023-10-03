Краевые власти ожидают серьезного сокращения населения Пермского края к 2026 году

По прогнозам население сократится на 100 000 человек.Краевые власти Пермского края в рамках подготовки краевого бюджета на ближайшие два года, представили консервативный прогноз социально-экономического развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии