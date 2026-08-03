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Царьград

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NASA продлит полеты с Роскосмосом на МКС еще на полтора года

NASA продлит полеты с Роскосмосом на МКС еще на полтора года

NASA планирует продлить перекрестные полеты на МКС с Роскосмосом на год-полтора. Дана Вайгел сообщила о сотрудничестве с русскими, а глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подтвердил намерения продолжать совместную работу до 2030 года.

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