Zero Hedge
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Zero Hedge

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Is 'Communist' No Longer A Slur?

Is 'Communist' No Longer A Slur?

Is 'Communist' No Longer A Slur? Authored by Victor Davis Hanson via American Greatness, It is not difficult, these days, to see the neo-communist flipside of “Democratic Socialists”—once they find power.

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