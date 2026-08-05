Is 'Communist' No Longer A Slur? Authored by Victor Davis Hanson via American Greatness, It is not difficult, these days, to see the neo-communist flipside of “Democratic Socialists”—once they find power.
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