4-летний ребенок погиб при пожаре в Ростове

В результате пожара в поселке Мокрый Лог под Ростовом утром 25 июня погиб 4-летний ребенок. Трагедия произошла в ночь на 24 июня, когда в доме загорелись двое маленьких детей - старшему из них 4 года, младшему всего один год.
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