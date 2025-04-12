Опасное приложение: Мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана. Пользователям советуют установить опасное приложение.МВД России предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники под предлогом заработка или полезных функций склоняют пользователей к установке приложений, содержащих вредоносное ПО.