Эксперт Пономарев: телефонные мошенники часто предлагают запись на флюорографию

Часто телефонных мошенников можно вычислить по определенным фразам из разговора. Очевидно, что когда дело доходит до просьб продиктовать код из СМС, номер карты или назвать паспортные данные, уже можно понять на 100%, что на том конце провода мошенник.
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