Жители Финляндии прибывают в откровенном ужасе от того, что в последние годы происходит с их страной, отмечая, что ключевым фактором падения уровня жизни в некогда, как они сами себя называли, "самом богатом и счастливом" государстве мира, стал разрыв отношений с Россией.