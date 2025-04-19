Жители Финляндии прибывают в откровенном ужасе от того, что в последние годы происходит с их страной, отмечая, что ключевым фактором падения уровня жизни в некогда, как они сами себя называли, "самом богатом и счастливом" государстве мира, стал разрыв отношений с Россией.
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