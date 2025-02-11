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  • саша пупкин
    Придурок))) Не хера вам делать в Сибири. Слишком хорошо для вас))) Будете сидеть в своем с(з)аду))))Латыш в Европарла...
  • Гарий Щерба
    ПОДОНКИ ...!!!Латыш в Европарла...
  • Гарий Щерба
    А как же  НАЦИСТСКИМ ПОДОНКАМ  без  РАБОВ , БЕСПЛАТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  и  ОБСЛУЖАЩЕГО ПЕРСОНАЛА  да  ЗАКАБАЛЁННЫХ  мужи...Рада одобрила при...

Американский полковник: Перед Украиной выбор – или переговоры, или Россия на Днепре

Американский полковник: Перед Украиной выбор – или переговоры, или Россия на Днепре

Если мирные переговоры по Украине не состоятся, Россия силой обеспечит достижение всех своих целей. Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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