Если мирные переговоры по Украине не состоятся, Россия силой обеспечит достижение всех своих целей. Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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