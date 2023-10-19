Наказания за коррупцию в Забайкалье не будет

В Забайкалье лица, замещающие государственные должности, будут освобождены от ответственности за несоблюдение антикоррупционных запретов, если это произошло из-за чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
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