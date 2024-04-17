НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Насмешили с большой сценой... Кто такая?Манижа лишилась б...
  • Andrew Fox
    Стоп. Если он фейк, то как его задержали?Студент-русофоб и...
  • Леонид Ла Рошель
    Специально фамилиё пОсла с ошибкой пишитя? Пидор он, Пидор!!Новый генеральный...

ЗакС предложил освободить переводы курортного сбора от банковских комиссий

ЗакС предложил освободить переводы курортного сбора от банковских комиссий

Отелям приходится самим доплачивать банку за размещение Курортный сбор в Петербурге с 1 апреля составляет 100 рублей в сутки, исключая первую ночь в отеле, но фактически обходится в сумму до 103,5 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх