ЗакС предложил освободить переводы курортного сбора от банковских комиссий

Отелям приходится самим доплачивать банку за размещение Курортный сбор в Петербурге с 1 апреля составляет 100 рублей в сутки, исключая первую ночь в отеле, но фактически обходится в сумму до 103,5 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии