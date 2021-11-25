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SpaceX совместно с НАСА запустит космический аппарат, который врежется в астероид

SpaceX совместно с НАСА запустит космический аппарат, который врежется в астероид

В среду, 24 ноября, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с компанией SpaceX проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов.

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