SpaceX совместно с НАСА запустит космический аппарат, который врежется в астероид

В среду, 24 ноября, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с компанией SpaceX проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов.
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