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Эммануэль Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

Эммануэль Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией».

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