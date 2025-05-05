Посол заявил о российском предупреждении Японии из-за Украины

Россия следит за тем, как Япония оказывает поддержку Украине, заявил РФ в стране Николай Ноздрев. «Последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — сказал он.