Посол заявил о российском предупреждении Японии из-за Украины

Россия следит за тем, как Япония оказывает поддержку Украине, заявил РФ в стране Николай Ноздрев. «Последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — сказал он.
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