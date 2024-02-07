Самая ловкая официантка во вселенной Цзяньсинь в новом трейлере Wuthering Waves Ра...

Самая ловкая официантка во вселенной Цзяньсинь в новом трейлере Wuthering WavesРазработчики игры Wuthering Waves из китайской студии Kuro Game представили трейлер Цзяньсинь — одного из персонажей-резонаторовЧитать дальше → источник.
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