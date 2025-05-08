В ГИБДД разъяснили, где заканчивается зона действия знака ограничения скорости

На загородных магистралях нередко встречаются знаки, предписывающие снизить скорость движения. Но где именно завершается зона действия этих ограничений – вопрос, который до сих пор вызывает у многих водителей недоумение, особенно если поблизости нет дополнительных указателей.
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