Писториус: Германия удвоит военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд в 2024-м

Берлин удвоит военную помощь киевской стороне с 4 млрд до 8 млрд евро в 2024 году. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус.
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