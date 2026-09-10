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Татар-информ

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«Главный вызов – дипфейки»: как будут обеспечивать прозрачность выборов в РТ

«Главный вызов – дипфейки»: как будут обеспечивать прозрачность выборов в РТ

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут по всей стране 18, 19 и 20 сентября. Какие главные информационные угрозы будут в ходе избирательной кампании и как будет обеспечиваться прозрачность процесса в Татарстане, рассказали на форуме «Мой голос» в Казани.

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