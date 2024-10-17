Освенцим - как развлечение или бесовский Запад

Алексей Тан

Да они то знают!!, что там не евреев убивали... а славян, РУССКИХ!!... и их поведение, для их... это НОРМА!!.... это евреи ещё... стараются, маскарады устраивать, со своим "холокостом".... НО и они уже, так же, перестают скрывать,... что они то и БЫЛИ, настоящими убийцами! в этих двух "мировых" войнах.