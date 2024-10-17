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Освенцим - как развлечение или бесовский Запад

Освенцим - как развлечение или бесовский Запад

Игривые селфи на фоне концлагерей стали сегодня на Западе привычным развлечением. Людей, селфящихся на фоне бараков, камер, ворот все больше.

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Комментарии
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Виктор
Он тупые и это диагноз!
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2 час.
Алексей Тан
Да они то знают!!, что там не евреев убивали... а славян, РУССКИХ!!... и их поведение, для их... это НОРМА!!.... это евреи ещё... стараются, маскарады устраивать, со своим &quot;холокостом&quot;.... НО и они уже, так же, перестают скрывать,... что они то и БЫЛИ, настоящими убийцами! в этих двух &quot;мировых&quot; войнах.
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2 час.

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