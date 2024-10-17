Игривые селфи на фоне концлагерей стали сегодня на Западе привычным развлечением. Людей, селфящихся на фоне бараков, камер, ворот все больше.
Освенцим - как развлечение или бесовский Запад
Комментарии
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Виктор
Он тупые и это диагноз!
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2 час.
Алексей Тан
Да они то знают!!, что там не евреев убивали... а славян, РУССКИХ!!... и их поведение, для их... это НОРМА!!.... это евреи ещё... стараются, маскарады устраивать, со своим "холокостом".... НО и они уже, так же, перестают скрывать,... что они то и БЫЛИ, настоящими убийцами! в этих двух "мировых" войнах.
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2 час.
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